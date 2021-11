Othmar Karas will EU-Parlamentschef werden

Othmar Karas ist nicht nur den Worten nach ein glühender Europäer, sondern durch und durch. Medien bezeichnen den derzeitigen Vize-Chef des EU-Parlaments gerne als "europäisches Gewissen der ÖVP", immer wieder wurde er als möglicher EU-Kommissar gehandelt.

Wie Karas am Dienstag in einem Online-Pressegespräch ankündigte, strebt er nun ein anderes hohes Amt an: Er möchte Präsident des EU-Parlaments werden. Er werde in der Europäischen Volkspartei (EVP), der die ÖVP angehört, um eine Nominierung für die Wahl im Jänner sowie in den anderen Fraktionen um Unterstützung werben, sagte der 63-Jährige. Innerhalb der ÖVP-Delegation in Brüssel habe er diese bereits.

Gefahr der Spaltung

Es gehe bei der Wahl des neuen EU-Parlamentsschefs nicht um eine Funktion für eine Person, so Karas. Sondern um die Rolle des Europaparlaments als eine der tragenden Säulen der EU. Diese müssen stärker werden als bisher, um einer drohenden Spaltung Europas entgegenzuwirken, warnte der gebürtige Niederösterreicher. Wie er das schaffen will, habe er in einem Brief an die Mitglieder der EVP-Fraktion dargelegt.