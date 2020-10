Orthodoxe Juden in New York: „Wir mögen Covid nicht, aber Trump“

Dass mehr Menschen in den orthodoxen Gemeinden an Covid erkranken, sei mit dem Lebensstil zu erklären, so Yosef Rapaport, ein chassidischer Medien-Berater. Der 66-Jährige hat acht Kinder, 40 Enkelkinder und 1 Urenkelkind. Diese Großfamilien, die hohe Menschendichte seien der Grund für vermehrte Ansteckungen. „Das ist, als ob du ein Streichholz zu trockenem Zunder geben würdest,“ so Rapaport.

Viele Gemeindemitglieder würden nicht verstehen, warum sie immer wieder ermahnt werden, Masken zu tragen und Social Distancing Regeln einzuhalten, wenn gleichzeitig Demonstranten für „Black Lives Matter“ durch ihre Straßen ziehen. Vor diesem Hintergrund sei auch das mit der Hochzeit unverständlich. Die Rede ist von der Hochzeit des Enkels von Grand Rabbi Zalman Teitelbaum. Die Hochzeit musste, nachdem die Pläne geleakt worden waren, im kleineren Rahmen stattfinden.

Yochonon Donn erklärt, worüber die Menschen hier noch verärgert seien: „Cuomo sagte letzte Woche, dass die Juden nicht auf Regeln hören würden“ (für viele orthodoxe Juden gelten nur die Gesetze Gottes, Anm.). Das erinnere viele an 1938, viele orthodoxe Juden in Borough Park hätten Eltern oder Großeltern, die den Holocaust erlebt hätten. Einer, der ihnen keine Regeln mache, sei Präsident Trump. „He is real“, meint Rapaport. „Das ist wichtig für viele in der chassidischen Gemeinschaft.“ Er verteidige ihre religiöse Freiheit und schütze ihren Lebensstil. Drei Viertel der Gemeinschaft würden Trump unterstützten, sagt Donn.

„Wir mögen Covid nicht, aber Donald Trump“ – Hauptgrund für solche Aussagen sei Trumps Politik etwa gegenüber dem Iran und dass er Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkennt. Zudem sei Trumps Schwiegersohn Jared Kushner jüdisch, seine Frau Ivanka konvertierte vor der Ehe zum Judentum.