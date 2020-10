USA: Kuriose Präsidentschaftswahlen und überraschende Ergebnisse

Schon in der Wahlnacht wurde klar, dass die Wahl zwischen dem Republikaner George W. Bush und dem Demokraten Al Gore durch das Ergebnis in Florida entschieden würde. Das aber war so knapp und von so vielen Fehlern überschattet – vor allem bei den manuell gelochten Wahlkarten – dass eine Entscheidung unmöglich war.

Eine Neuauszählung wurde angeordnet, zuerst automatisch, dann, als das nicht reichte, manuell.

Begleitet von einem juristischen Grabenkampf beider Kandidaten erreichte der Streit das US-Höchstgericht. Das erklärte die Entscheidung in Florida für die manuelle Neuauszählung für ungesetzlich. Bush gewann mit 537 Stimmen Vorsprung. Gore bleibt bis heute überzeugt, der eigentliche Sieger dieser Wahl zu sein.