Orbáns Sündenböcke: Ungarns Premier startet neue Hetzkampagne

Sein Chef Orbán legte via Welt am Sonntag nach und kündigte an, dass es demnächst eine neue EU-feindliche Kampagne geben werde. „In der nächsten Phase des Wahlkampfs (...) werden Sie einen weiteren Akteur auf den Plakaten sehen: Herrn Timmermans.“

Der Niederländer, der laut Orban ebenfalls mit Soros abgebildet sein wird, ist derzeit neben Juncker Vize-EU-Kommissionschef und Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten ( SPE). Als Kommissar ist er für Rechtsstaatlichkeit in der EU zuständig, was ihn in Orbáns Schusslinie bringt.