Ein Orbán-Kritiker mischt die EU- und Lokalwahlen in Ungarn auf

Politanalysten sehen ihn aktuell als gefährlichsten Kontrahent Orbáns. Der Regierung wirft er Machtmissbrauch und Korruption vor, während er in anderen Fragen – etwa zu Migration oder der EU – einen ähnlich konservativ-nationalistischen Kurs verfolgt. Damit punktet er bei Oppositions- und enttäuschten Nicht-Wählern.

Protest-Kampf

Magyar mobilisiert seit Wochen Zehntausende Ungarn zum Protest gegen die Regierung – sowohl in liberaleren Großstädten wie Budapest als auch im konservativen und Fidesz-treuen Osten des Landes. Orbán antwortete am Wochenende mit einem "Friedensmarsch" in Budapest, an dem Zehntausende Regierungsanhänger teilnahmen. Orbán hielt dabei seine Wahlkampfrede zur bevorstehenden EU-Wahl. Die drehte sich vorrangig um Russlands Krieg in der Ukraine: Orbán warnte vor einem Krieg in Europa, in den "die Linke" rennen würde. Einzig und allein "die Rechte", also Orbáns Fidesz-Regierung, könne Europa aus dem Krieg heraushalten.