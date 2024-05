Italien mit Meloni als Partner? Europas Volksparteien blinken vor EU-Wahl rechts

Eigentlich war es kaum mehr als ein deutliches "Jein", doch da es von Ursula von der Leyen kam, sorgte es für einiges politisches Aufsehen. In einer TV-Debatte mit den anderen "Spitzenkandidaten" für die EU-Wahl am 9. Juni wollte die EU-Kommissionspräsidentin ein Bündnis mit Parteien vom rechten politischen Rand nicht mehr ausschließen. Solange die "für Demokratie eintreten, den Rechtsstaat verteidigen und die Ukraine unterstützen" wäre ein Zusammenarbeit mit Europas Volksparteien - also etwa Von der Leyens CDU oder die ÖVP - durchaus möglich.