Asyldebatte: Meloni am Samstag bei Nehammer

Die postfaschistische italienische Regierungschefin Giorgia Meloni kommt am Samstag nach Österreich. Sie wurde von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) eingeladen, teilte das Kanzleramt mti: Auch der bulgarische Präsident Rumen Radev wurde eingeladen. Geplant ist eine Teilnahme am Europa Forum Wachau.

Im Mai hatte Nehammer Meloni in Rom besucht. Dabei sei die Einladung nach Österreich ausgesprochen worden. "Das Treffen in der Wachau ist Ausdruck freundschaftlicher Beziehungen zwischen Österreich und Italien", so das Kanzleramt. Das Thema ist wenig überraschend das europäische Asylsystem. Dieses sei "gescheitert", so Nehammer. "Deshalb fordern wir gemeinsam eine Reform des Systems insbesondere was den Aussengrenzschutz und die Zusammenarbeit mit Drittländern betrifft."

➤ Mehr lesen: Wie die neue Zauberformel der EU für die Migration aussehen soll