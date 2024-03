Fünf weitere Jahre Ursula von der Leyen?

Um Unterstützung aus anderen Reihen zu bekommen, sind die Fühler längst in alle Richtungen ausgestreckt – sicherheitshalber auch zu den Fratelli d’Italia von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni oder der Demokratischen Bürgerpartei des tschechischen Regierungschefs Petr Fiala, die in der EU-kritischen Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer verankert sind. Denn 2019 ging die Wahl nur knapp an von der Leyen – neun Stimmen gaben den Ausschlag. Danach setzte sie in ihrer ersten Präsidentschaft auf ein stärkeres Europa in der Welt und machte den damals populären Kampf gegen den Klimawandel zum Herzstück ihrer Agenda und zur klimaneutralen Wachstumsstrategie.

Durch die Pandemie und den russischen Angriff auf die Ukraine haben sich diese Prioritäten weiter akzentuiert. Gleichzeitig ist die EU-Erweiterung in den Vordergrund gerückt, ein Thema, das sie als Kommissionschefin bisher mit Nachdruck verfolgt. Die vielen Krisen sind aber auch ein Hemmschuh dieser Ambitionen: Die Umsetzbarkeit des Green Deal steht in Zeiten von mauen wirtschaftlichen und widerstreitenden geopolitischen Realitäten auf dem Prüfstand. Für künftige Erweiterungen muss erst massive Überzeugungsarbeit geleistet, die EU selbst fit dafür gemacht werden und die europäische Einigkeit ist, mit der Fortdauer des Krieges, alles andere als in Stein gemeißelt.