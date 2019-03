Orbán: Schritt für Schritt gegen den EVP-Ausschluss

Webers CSU ortet Einlenken

Und schließlich, vor wenigen Tagen, erfolgte auch das Einlenken, was die dritte Bedingung Webers betrifft - die CEU. Zumindest behauptete das der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ( CSU). Dass Orbán schriftlich auf das bayerische Angebot reagierte, Lehrstühle der CEU in Budapest zu finanzieren, deutete Söder als „gutes Signal“, das auf den Druck seines deutschen Parteikollegen Weber zurückzuführen sei. Dieser hatte die Finanzierung der Lehrstühle ins Gespräch gebracht. Orbán garantiere, dass die CEU in Budapest weiter „forschen und unterrichten dürfe“, schreibt er in seinem Brief.