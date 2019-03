Orban-Ausschluss? Kurz und Karas nicht bei EVP-Sitzung

Heute um 15 Uhr entscheidet die Europäische Volkspartei (EVP), ob sie die ungarische Fidesz-Partei weiter dabeihaben will. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban wird selbst an den Gesprächen teilnehmen. Nicht bei dem Termin sind hingegen. Kanzler Sebastian Kurz und ÖVP-EU-Delegationsleiter Othmar Karas.

Aus Österreich wären insgesamt sechs Delegierte im EVP-Vorstand vertreten. Kurz lässt sich den Angaben eines Sprechers zufolge von ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer vertreten. Der Kanzler habe am Mittwoch Termine in Wien: den Ministerrat am Vormittag in Wien sowie den EU-Hauptausschuss des Nationalrates vor dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag am Nachmittag in Brüssel. Kurz nimmst ab Donnerstag am Gipfel der Staats- und Regierungschefs teil.

Wahlkampf

ÖVP-Delegationsleiter Karas kommt ebenfalls nicht. Er bleibt als Wahlkämpfer in Wien und absolviert Termine bei Radio und Fernsehen. Für ihn gibt es keinen Ersatz.

Das dritte fixe Mitglied im EVP-Vorstand aus Österreich, EU-Kommissar Johannes Hahn, nimmt an der Sitzung teil.