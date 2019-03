EVP entscheidet heute über Rauswurf von Orbans Fidesz

Wird die national-konservative Fidesz-Partei von Ungarns Regierungschef Viktor Orbán aus der größten europäischen Parteienfamilie ausgeschlossen? Wird sie suspendiert oder vergleichsweise schmerzfrei mit einem Auflagenkatalog „unter Beobachtung“ gestellt? Heute wird die Europäische Volkspartei darüber entscheiden, wie sie es weiter mit dem streitbaren Viktor Orbán hält.

13 EVP-Mitgliedsparteien aus neun EU-Staaten haben die Reißleine gezogen und Antrag auf einen Ausschluss von Fidesz gestellt. Allerletzten Anlass dafür bot die mit anti-semitischen Untertönen gespickt Anti-EU-Plakat-Kampagne in Ungarn.

Doch die deutsche CDU/ CSU – die mit Abstand mächtigste Stimme in der EVP – bremst. Und auch der EVP-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Manfred Weber, sucht nach Auswegen, einen Rauswurf Orbán zu vermeiden. Er stellte drei Bedingungen an Orbán: Eine Entschuldigung, Stopp der Plakat-Kampagne und Verbleib der Zentraleuropäischen Universität in Budapest.

Zudem preschte Weber mit einem Vorschlag vor: Er propagiert einen Mechanismus zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit. Dem CSU-Politiker schwebt ein „unabhängiger Expertenrat“ vor, der die Verhältnisse in allen EU-Staaten regelmäßig überprüft.

Die EVP muss sich jedoch sofort entscheiden – ja oder nein zu Orbán. Der ungarische Premier bleibt seinem Stil indessen treu: Orban entschuldigte sich, hält aber beharrlich fest am Prinzip der „illiberalen Demokratie“.