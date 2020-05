Orban lenkt nach Protesten ein: Notstand endet schon Ende Mai

Der Druck der eigentlich schwachen Opposition, aber auch die Kritik aus Brüssel haben Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban jetzt endgültig zum Einlenken gebracht. Duie Regierung will die umstrittenen Corona-Dekrete Ende Mai wieder rückgängig machen.

Festnahme sorgte für Aufsehen

Ein entsprechender Vorschlag wird am 26. Mai im Parlament eingereicht. Die weitreichenden Sonderrechte der Regierung könnten dann nach wenigen Tagen Beratung Anfang Juni auslaufen. Orban hatte den Schritt am Freitag angekündigt, aber kein konkretes Datum

genannt. Zuvor hatten vor allem Berichte über die Verhaftung von Bürgern wegen regierungskritischer Kommentare in sozialen Medien internationales Aufsehen erregt.