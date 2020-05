"Beispielloser Angriff": Orban schreibt EVP-Chefs wütenden Brief

In einem Brief an die Chefs der zur Europäischen Volkspartei (EVP) gehörenden Parteien verwehrt sich der ungarische rechtsnationale Premier Viktor Orban gegen Kritik wegen seines umstrittenen Notstandsgesetzes. Orban schrieb von einem "beispiellosen Angriff" und einer "Desinformationskampagne" gegen Ungarn, wie sein Sprecher Bertalan Havasi am Montag der Ungarischen Nachrichtenagentur MTI sagte.

Orban erinnerte die EVP-Chefs an Stellungnahmen der EU-Kommission, die die Unbegründetheit dieser Angriffe gegen Ungarn betonen würden. Während weltweit gegen die Corona-Pandemie gekämpft werde und Menschenleben auf dem Spiel stünden, würde ein "unbegründeter, koordinierter Angriff" gegen Ungarn geführt.