Orbán will in Berlin Ungarns Niederlagen ein Ende setzen

Der Besuch in Deutschland begann für den bekanntlich fußballbegeisterten Viktor Orbán mit einer Niederlage – und zwar mit dem 0:2 Ungarns gegen Deutschland bei der EM am Mittwoch, dem der ungarische Ministerpräsident von der Tribüne aus beiwohnte. Wenige Plätze weiter jener Mann, auf den er am Freitag in Berlin traf: der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD).

Auch auf politischer Ebene ist der national-konservative Orbán derzeit weniger erfolgreich: Zuletzt hat der Europäische Gerichtshof Strafzahlungen gegen die ungarische Regierung verhängt, weil diese europäische Asylregelungen nicht umsetzt; etwa die Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen, ins Ausland ausgelagert hat. 200 Millionen Euro sollen gezahlt werden, eine Million Euro für jeden weiteren Tag, an dem Budapest ein EuGH-Urteil aus dem Jahr 2020 nicht umsetzt.

Suche nach Verbündeten

Seine Fidesz-Partei verlor bei der EU-Wahl an Stimmen und Mandaten. In Brüssel sucht man gerade heftig nach Partnern, aber das gestaltet sich schwieriger, als es sich Orbán wohl vorgestellt hat. Den Platz in der EVP, der Fraktion der Europäischen Volkspartei, der Fidesz bis 2021 angehörte, hat ihm die TISZA-Partei des aufstrebende Orbán-Kritikers Péter Magyar weggeschnappt. Zwar hat Orbán selbst sowieso eher ein Auge auf die rechten Fraktionen EKR (Europäische Konservativen und Reformer) und ID (Identität und Demokratie) geworfen. Doch viele Angehörige der EKR, darunter Rechtsparteien aus Italien, Finnland, Tschechien, Belgien und Schweden, stoßen sich an Orbáns kremlfreundlichen Positionen und seiner fehlenden Unterstützung gegenüber der Ukraine. Selbst die extremistische, rumänische AUR ist der Fraktion lieber als seine Fidesz-Partei. Gespräche mit der noch rechteren, teils rechtsextremen ID laufen noch.