Orbán in Kiew: Überraschender Besuch, klare Fronten

„Es war ein wichtiger Schritt, die langjährigen Probleme zwischen unseren Ländern zu lösen“, sagten Viktor Orbán und Wolodymyr Selenskij auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Kiew. Die beiden an einem Tisch in Kiew. Bilder, auf die Wenige gewettet hätten, nachdem sich der ungarische Premierminister seit Beginn der russischen Invasion gegen Waffenhilfe für die Ukraine ausspricht, den Krieg „nicht als den unseren“ bezeichnet und ein gutes Verhältnis zu Wladimir Putin pflegt.

Die Frage des Waffenstillstands

Auch in Kiew schlug er vor, einen Waffenstillstand mit Russland in Betracht zu ziehen. Eine Position, die Orbán seit Langem vertritt. Erst vor wenigen Wochen hatte der russische Präsident seine Bedingungen für einen Waffenstillstand klargemacht – dieser könne an der derzeitigen Frontlinie stattfinden, zöge die Ukraine ihre Soldaten aus den Oblasten Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja ab. Eine Forderung, von der Kiew glaubt, dass sie rasch mit massiven Gebietsverlusten der Ukraine einhergehen könnte – weswegen Selenskij sie ablehnt und bei seiner „Friedensformel“ bleibt, wonach Russland seine Soldaten aus der gesamten Ukraine in den Grenzen von 1991 abziehen solle.