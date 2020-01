Obdachlose in Berlin: Leben außerhalb des Radars

Dass es in Deutschland, einer der führenden Kultur- und Industrienationen, überhaupt so viele Menschen gibt, die auf der Straße leben müssen, empfindet Ulrike Strassmann als "peinlich". Sie arbeitet beratend in der Entwicklungshilfe, hat viel von der Welt gesehen und findet, dass einige Länder, wie Skandinavien da fortschrittlicher sind. Dort werden die Probleme der Menschen schon vorab erkannt und abgefangen, bevor sie ihre Miete nicht mehr zahlen können, berichtet sie. "Der Aufwand, der in Deutschland betrieben wird, um Menschen obdachlos zu lassen, ist aus meiner Sicht höher, als etwas dagegen zu unternehmen." Sie hofft, dass die Zählung Fakten schafft, um zu reagieren.

Was sie und die anderen Teamleiter am heutigen Tag erwartet und wie sie mit den Leuten in ihrer Gruppe umgehen, erklärt ihnen eine Frau via Power-Point-Folie. Oberstes Ziel sei: Den Menschen respektvoll begegnen; nicht mit der Taschenlampe ins Gesicht leuchten oder sie aufwecken – sie werden nur gezählt. Abbruchhäuser sollen gemieden werden, die Sicherheit der Freiwilligen hat Priorität, sagt die Vortragende. Der Organisator des Projekts, Klaus-Peter Licht, hat sich ebenfalls unter die Zuhörer gemischt. Er hofft, sagt er, mit dem Projekt auch "mehr Menschen zu aktivieren". Damit sie nicht wegschauen, sich mit dieser Parallelwelt beschäftigen und nach Lösungen suchen.