Ob mit Israel oder dem Iran: Im Nahen Osten rückt man zusammen

Da können die weiter offenen diplomatischen Kanäle der arabischen Golf-Anrainer für alle von Nutzen sein. Am Golf glaubt noch niemand daran, dass Teheran die Verhandlungen scheitern lässt. Schickt der Iran Unterhändler, haben diese ein Ziel. Um mehr Uran anzureichern, wären die Verhandlungen in Wien überflüssig.

Kaum beachtet, haben Kontakte der Golfstaaten in Syrien Wirkung gezeigt. Der Rauswurf des Kommandeurs der iranischen Al-Quds-Truppen in Syrien signalisiert den Widerstand des syrischen Präsidenten gegen Versuche Teherans, Syriens Unabhängigkeit einzuschränken. Wobei Assad indirekt auch Israels Unterstützung erhält. Zwar kommt es seit Jahren zu israelischen Luftangriffen auf Ziele in Syrien, doch nur auf Einrichtungen der iranischen Truppen oder deren nicht-syrische Verbündete. Schon Netanjahu lehnte es ab, direkte Angriffe gegen die Syrische Armee durchzuführen: Besser ein schwacher Assad als ein starker Islamistischer Staat.