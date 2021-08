Israel intensiviert Beziehung zu Moskau und Peking

Auch Israel unterhält seit Langem gute und intensive Kontakte mit Peking und Moskau. Bennett wird seinem Gastgeber Joe Biden klar machen müssen, dass die Beziehungen zu den USA für Israel immer vorne stehen. Doch solange die globale Konkurrenz der Großmächte unterschwellig schwelt, hat Israel keinen Grund, seine eigenen Interessen hintanzustellen. Wie die Golf-Staaten, wie Marokko, wie Ägypten. Eine Abkehr von den engsten Verbündeten USA bedeutet dass allerdings keinesfalls.

Im Gegenteil: Im jetzt anstehenden Umbruch in Nahost können sich die Erwartungen der neuen Partner am Golf an Israel sogar noch erhöhen: Als Brücke nach Washington. Als Mauer gegen Irans Drohungen.

Die Zwei-Staaten-Lösung wird in Washington kein großes Thema sein. Bennett versuchte vor seiner Abreise so nah wie möglich bei der Wahrheit zu bleiben: „In meiner Amtszeit wird es keine Annexionen geben. Und keinen palästinensischen Staat.“

Er kündigte den Bau von 2.000 neuen Wohneinheiten in den Siedlungen an, was in Washington Kritik auslöste. Zum ersten Mal seit 2016 soll es aber auch für die Palästinenser über 800 Baugenehmigungen geben. Davor waren es gerade einmal 66.

Auch die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) in Ramallah streitet über neue Verhandlungen. Mit sich selbst. Und für die Rivalen von der Hamas, die den Gazastreifen beherrschen, kommt ein Frieden mit Israel gar nicht in Frage.

Von der versprochenen 200-Millionen-Euro-Hilfe der arabischen Staaten erhielt die PA nur 35 Millionen. Auch die Hilfsgelder der EU verzögern sich um ein Jahr. „Aus technischen Gründen.“ Sprich Corona.