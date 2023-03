Norwegischer Waffenkonzern kann wegen Tiktok-Zentrale keine Munition liefern

Der Tiktok-Konzern steht seit längerem im Westen unter Druck, weil der Firmensitz in China liegt und die chinesische Regierung somit theoretisch jederzeit Zugriff auf die Daten der mehr als eine Milliarde Nutzer hat. Erst am Freitag war deshalb Geschäftsführer Shou Zi Chew zu einer Befragung durch Abgeordnete des US-Kongresses geladen. Er beteuerte, wie schon oft zuvor, dass seine Firma daran arbeite, Rechenzentren in Europa und den USA zu errichten, um dort die Daten der Nutzer vor Ort zu speichern.

Ein solches Rechenzentrum entsteht demnächst im norwegischen Hamar, es soll schon nächstes Jahr in Betrieb gehen. Den Zuschlag dafür erhielt Tiktok bereits vor Monaten von der dortigen Regierung. Ein weiteres ist in Irland geplant, wo sich wegen der günstigen Steuerlage etliche große Technologiekonzerne niedergelassen haben.