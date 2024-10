Die Freude war groß, als Albanien kürzlich in Luxemburg die ersten Kapitel seiner EU-Beitrittsverhandlungen eröffnete. Er bezweifle nicht, so Premier Edi Rama, dass sein Land bis 2030 in der Union sein würde. Noch ambitionierter ist lediglich das kleine Montenegro, das 2028 anvisiert. Auch, wenn viele Experten davon ausgehen, dass es in beiden Fällen noch länger dauern wird: Es geht zumindest voran - nicht in allen Ländern der Region ist das so.

In Nordmazedonien etwa, das bereits am längsten wartet, kann derzeit niemand sagen, wann wieder offizielle Schritte gemacht werden. Einst sah es so aus, als könnte der Staat zusammen mit Kroatien beitreten, das nun schon seit 2013 dabei ist.