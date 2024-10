Erweiterung: Auch die EU selbst muss sich reformieren

Obwohl der deutsche Kanzler Olaf Scholz zum Auftakt des Westbalkan-Gipfels am Montag in Berlin ausdrücklich Erfolge im Hinblick auf die EU-Erweiterungsprozesse in der Region lobte, hatte der Anlass für das Treffen einen eher bitteren Beigeschmack: zehn Jahre „Berlin-Prozess“, mit dem Deutschland, Österreich und andere Staaten Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien näher an Brüssel heranführen wollten.

Zwar konnte Scholz sich über Abkommen zu niedrigeren Roaming-Gebühren, Studentenaustausch und einer Klimapartnerschaft freuen und in manche Beitrittsprozesse ist zuletzt auch wieder etwas Schwung gekommen, etwa mit dem Kandidatenstatus Bosnien-Herzegowinas. In einigen der genannten Länder hat sich im vergangenen Jahrzehnt jedoch auch großer Frust darüber angestaut, mittlerweile zum Teil schon 20 Jahre im „EU-Wartezimmer“ ausharren zu müssen. Beitritt hat es seit Kroatien 2013 keinen mehr gegeben.