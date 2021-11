Nordeuropa: Politik [die]: Substantiv, feminin

Schweden gesellt sich damit in eine Reihe mit Island, Finnland und Dänemark: In all diesen Ländern führt eine Frau die Regierung an (nur Norwegen tanzt seit Kurzem aus der Reihe: Ministerpräsidentin Erna Solberg wurde nach acht Jahren abgewählt). Was läuft in Skandinavien so anders als im Rest der Welt?

Früh übt sich

Erstens: Alle Länder haben Frauen im Vergleich relativ früh politische Rechte verliehen. Finnland führte 1906 als erstes europäisches Land das Frauenstimmrecht ein. Norwegen folgte 1913, Dänemark und Island 1915, Schweden 1921 – ein Jahr nach Österreich (1920).

Zweitens: Alle Länder bauten früh ihr Sozialsystem auf, stellten das Wohl ihrer Bürger – und ihrer Bürgerinnen – in den Mittelpunkt. "Die klassische Frauenaufgabe der Kinderbetreuung ist in Skandinavien viel besser geregelt – was Eltern nicht übernehmen können, übernimmt der Staat", erklärt Verena Kettner, Doktorandin der Politikwissenschaft im Bereich Governance und Geschlecht an der Uni Wien.