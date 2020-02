Frauen in der Politik: Verniedlicht, verspottet, verhasst

Was Merkel kann, kann AKK noch lange nicht

Sprung nach Deutschland. Dort hieß es Annegret Wie? Noch bevor die Ministerpräsidentin aus dem Saarland am Berliner Parkett angekommen war, sorgte ihr Nachname für Späße: Kramp-Karrenbauer galt als Zungenbrecher, man zweifelte schon alleine deswegen an der Kanzlertauglichkeit. AKK, wie Medien sie fortan nannten, hatte es von Anfang an schwer. Die in ihrem Bundesland so beliebte wie erfolgreiche Ministerpräsidentin merkte rasch, wie glatt das politische Parkett in Berlin ist.



Das war nicht die einzige Parallele zu Angela Merkel: Frausein, Herkunft – AKK wurde als "Landrätin" verspottet, so wie einst die Ostdeutsche Merkel – und Auftreten; unauffällig, spröde, rhetorisch kompliziert. Dazu jede Menge Widersacher, die von der Seitenlinie reingrätschten. AKK hätte sie am Ende dennoch besiegt, wäre als Siegerin hervorgegangen – so hätte es laufen können. So war es bei ihrer Vorgängerin. Doch diese Geschichte wird sich mit dem Rückzug Kramp-Karrenbauers nicht wiederholen. Sie hat es nicht geschafft, einen Wall gegen die Angriffe der "Parteifreunde" zu errichten. Auch weil sie in ihrer Rolle an der Seite der Kanzlerin keine Führungskraft aufbauen konnte, wie Beobachter feststellten.



Stattdessen gelten nun ein paar Männer als Anwärter für den Vorsitz, darunter Jens Spahn, Armin Laschet und Merkels alter Rivale Friedrich Merz, der schon länger an seinem Comeback arbeitet.