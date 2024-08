Massenprotest in Nigeria: "Wir protestieren, weil wir hungrig sind"

Die meisten Nigerianer sind, wie fast überall in Afrika, extrem jung. Das Durchschnittsalter liegt gerade einmal bei 17 Jahren. Eine solche Wirtschaftskrise wie in diesem Jahr haben die meisten von ihnen deshalb noch nie erlebt. Die Inflationsrate lag im Juni bei 34,19 Prozent – so hoch war sie seit dreißig Jahren nicht mehr.

Besonders schmerzhaft macht sich das an den Lebensmittelpreisen bemerkbar. Auf den Märkten in der Hauptstadt Lagos sind Yamswurzeln, ein Grundnahrungsmittel der nigerianischen Küche, heute fast viermal so teuer wie noch vor einem Jahr.

Viele Nigerianer sind deshalb gezwungen, altes Obst und Gemüse zu kaufen oder ihre Speisen mit billigerem Afafata-Reis zu strecken, der eigentlich als ungenießbares Nebenprodukt bei der Reisproduktion gilt und bei vielen Menschen Verdauungsprobleme auslöst.