Ein großer Teil von Mungucis Job ist es, ihren Patientinnen in solchen Situationen zuzuhören, ihnen Rat zu geben und sie in Verhütungsfragen aufzuklären. Sie leide und freue sich mit ihnen, sagt sie. Eigentlich liebe sie ihre Arbeit, oft sei sie aber völlig erschöpft. Das sagen viele in ihrem Team.

Insgesamt arbeiten 34 Personen im Zentrum, darunter drei Ärzte – angesichts der rund 1.200 Patientinnen pro Woche gut 100 zu wenig. Nur ein Teil der Belegschaft wird von der Regierung bezahlt, die anderen von Hilfsorganisationen aus dem Ausland. Munguci bekommt ihren Lohn von der NGO Care, die auch ihre Ausbildung finanziert hat.

Hilfen aus dem Ausland reichen nicht

Der Bedarf an Hilfe in Uganda ist groß, nicht zuletzt aufgrund des Bürgerkriegs im Sudan seit April 2023. Vor Ort aktive Organisationen berichten aber von immer mehr Schwierigkeiten, Hilfsprojekte finanzieren zu können – im Westen liegt der öffentliche Fokus stark auf den Kriegen in der Ukraine und in Gaza.