Kenia: Die Generation Z hat die Nase voll und fordert die Mächtigen heraus

„Leader-less, party-less, fear-less“ – so lautet die Losung der jungen Leute, die seit rund zwei Wochen in Kenia auf die Straße gehen. „Wir haben die Nase voll, unsere Generation lässt sich nicht mehr unterdrücken“, zitiert der "Spiegel" Tiffany Mwangi. Unter dem Motto „ohne Anführer, ohne Parteizugehörigkeit, ohne Angst“ zieht auch die 20-Jährige in den Kampf um eine bessere Zukunft.

Dutzende bezahlten dafür bereits mit dem Leben. Entzündet haben sich die Proteste an einer geplanten Erhöhung der Steuern, was auch zu teurerem Brot geführt hätte.