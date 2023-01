Doch auch seither komme es ständig zu Zwischenfällen, erzählt der Dorfchef, erst in der Vorwoche seien acht Dromedare gestohlen worden. Das konnten auch seine Samburu-Krieger nicht verhindern, die um Suyan patrouillieren. Wittern sie Gefahr, rufen sie mit ihren Handys im Dorf an (geladen werden diese mit kleinen Solarpaneelen). Chief Lalaur bläst dann in ein gewundenes Horn einer Antilopenart, „seine“ Leute flüchten sich umgehend in ihre Hütten.