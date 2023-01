Kenia: Von der Weide in die Hirtenschule

Müde hängen die Buben und auch ein paar Mädchen über ihren Büchern und Heften. Das spärliche Licht im Klassenzimmer, gespeist von einer kleinen Solaranlage, trägt auch nicht dazu bei, munterer zu werden. Und dennoch kommen die sechs- bis zehnjährigen Hirtenkinder abends hier her in die Hirtenschule von Barsaloi, um die Basics in Kisuaheli, Englisch und vor allem Mathematik zu lernen.

„Tagsüber sind sie bei den Herden ihrer Familien, da bleibt keine Zeit für Schule, daher haben wir dieses Abendangebot“, sagt der Lehrer Silvester Adero. Der Weg in die Schule und zurück in die Dörfer sei nicht ungefährlich, fügt der 26-Jährige hinzu, denn Löwen, Leoparden oder Hyänen stellten eine ständige Bedrohung dar. „Und wenn Elefantenherden in der Region durchziehen, ist den Kleinen der Weg zu uns überhaupt versperrt.“