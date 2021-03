Niederlande: Warum Premier Rutte dank Corona vor viertem Wahlsieg steht

In der Krise scharen sich die Menschen um ihren Anführer, sagt man, was offenbar auf die Niederlande zutrifft. „Rutte ist eine sichere Wahl“, nennt der 24-jährige Student Xavier van der Grinten gegenüber dem KURIER den Hauptgrund für die Beliebtheit des Premiers – politische Beobachter sehen das genauso. „Die Menschen wollen besonders wegen Corona Stabilität“, so Xavier. „Sie wissen, was sie von Rutte erwarten können.“