"Will Angst sehen": Wer hinter Unruhen in den Niederlanden steckt

Großteils Jugendliche

Ab 21 Uhr – da war Wolf längst daheim – zogen Gruppen von Jugendlichen durch die Straßen, attackierten Polizisten mit Feuerwerkskörpern, Steinen und Golfbällen, warfen Autos um, zündeten Mopeds an, schlugen Scheiben ein und plünderten Geschäfte.

In einigen Städten, darunter Rotterdam und Eindhoven, griffen die über Social Media gut organisierten Randalierer Rettungswagen und sogar ein Spital an. Am Ende gab es mindestens zehn verletzte Polizisten, Schäden in Millionenhöhe und 184 Festnahmen, vor allem Jugendliche.