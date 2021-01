NL: Sex in Corona-Zeiten? Regierung gibt Tipps

Zwischen zwei Niederländer muss immer ein 1,5-Meter-Abstand passen, soweit die Corona-Regel der Niederländer. Doch Sex auf die Distanz? Die holländische Regierung beantwortet ganz offenherzig auch diese essenzielle Frage des Lebens auf ihrer Homepage.

Einfach ist die Sache, wenn "dein Partner mit dir im gleichen Haushalt lebt", ist da zu lesen. Denn auf dem begrenzten Raum werde der Abstand ohnehin nicht eingehalten, also freie Bahn. Die Stopptafel gilt allerdings dann, wenn einer der beiden in Quarantäne ist oder ein Corona-Verdacht versteht. No, na, ned, würden wir in Österreich sagen.

Aufruf zum Masturbieren

Aber aufgepasst, sie überraschen uns doch, die Holländer. In dem Fall, so die Lösung des Problems, dürfe man sehr wohl masturbieren. Gern auch gemeinsam - auf räumliche Distanz. Und sich dabei zum Beispiel erotische Fantasien erzählen. So steht es ganz offiziell auf der Regierungshomepage.