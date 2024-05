Vom Komiker zum EU-Parlamentarier: "Habe es irgendwie ausgehalten"

Bekannt geworden ist Nico Semsrott vor allem durch die Satiresendung "heute-show" im ZDF, zu deren Ensemble er von 2017 bis 2019 gehörte. Dem Publikum stellte er sich dabei in der Regel als "Demotivationstrainer" vor, was auch auf dem Stimmzettel zur Europawahl 2019 als sein Beruf angegeben war. Er gehört im EU-Parlament der Grünen-Fraktion an.

Warum man wählen gehen sollte? Weil das am Ende und am Anfang das Entscheidende ist. Ich kann als Abgeordneter die Mehrheiten nicht ändern. Die einzigen, die das können, sind die Wähler und Wählerinnen.

Ich würde sagen: gerade wegen all dem, was ich kritisiere. Ein trauriger und negativer Ansatz kann meiner Ansicht nach viele Menschen abholen, trösten und motivieren.

Trotz all dem, was Sie kritisieren.

Bei ihrer Show in Wien haben Sie gesagt, Sie freuen sich schon darauf, den „Scheißladen“ endlich zu verlassen. Manch andere Menschen würden Ihren Job gerne machen. Warum haben Sie nicht frühzeitig aufgehört, wenn er Ihnen so schlecht gefällt und es Ihnen nicht gut damit ging?

Zum einen glaube ich, dass die Menschen in Deutschland „Die PARTEI“ wegen mir gewählt haben. Als zweiter Spitzenkandidat hatte ich eine andere Verantwortung als jemand, der „mitreingewählt“ wurde. Und mir war klar: Von „Die PARTEI“ wäre niemand nachgekommen, der so wie ich regelmäßig zu den Abstimmungen geht. Aber ich habe mit meiner Therapeutin die ganze Zeit offen darüber diskutiert, ob ich abbrechen soll oder nicht. Am Ende habe ich es immer irgendwie gerade so ausgehalten.

Beppe Grillo in Italien, Wolodimir Selenskij in der Ukraine, Marco Pogo in Österreich - warum zieht es Komiker in die Politik?

Wahrscheinlich gibt es da einen Ansteckungseffekt. Und dann ist da natürlich eine große Frustration. Immer mehr Menschen fühlen sich von „seriösen“ Politikern nicht repräsentiert - egal, in welchem politischen Spektrum.

Auch da glaube ich nicht, dass Satiriker zu dieser Frustration beitragen, sondern nur von Leuten gewählt werden, die mit dem Rest schon abgeschlossen haben. Ein gutes Beispiel dafür ist Jón Gnarr in Reykjavik, Island: Der ist ja damals auch nur Bürgermeister geworden, weil es eine große Bankenkrise gab und etablierte Parteien viele Menschen enttäuscht haben. (Der Komiker Gnarr war von 2010 bis 2014 Bürgermeister der isländischen Hauptstadt, 2024 kandidiert er bei der Präsidentschaftswahl, Anm.)