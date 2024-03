"Sie haben Blut an Ihren Händen": Wirbel beim Auftritt von EU-Präsidentin in Wien

So hat Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments, sich den Dienstagabend vermutlich nicht vorgestellt. Sie trat bei einer vom Verbindungsbüro des EU-Parlaments organisierten Veranstaltung am Juridicum in Wien auf. Laut Einladung sollte das Event unter dem Titel "Ask President Metsola" "Hunderte von jungen Menschen zusammenbringen", um Metsola "über die Zukunft der Europäischen Union, die Europawahl 2024, die Prioritäten des Parlaments, die aktuelle internationale Politik und die Themen, die junge Menschen am meisten beschäftigen, zu befragen".