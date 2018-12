Niavarani über Brexit: "Augen zu und durch - eine sehr englische Mentalität"

Wie ist die aktuelle Stimmung?

Viele, die pro EU waren, sagen jetzt: Machen wir’s halt. „Keep Calm and Carry On“ war schon die Propaganda 1939: „Bleib ruhig und mach’ weiter.“ Das ist eine sehr britische Mentalität: Augen zu und durch. Wir haben uns für etwas entschieden, wir ziehen’s jetzt durch.

Und Theresa May?

Ihr unterstelle ich, dass sie gar nicht austreten will. Dass sie den Auftrag in ihrer Funktion erfüllt, aber so, dass irgendwer am 28. März sagen kann: Wir haben’s probiert, aber lassen wir’s doch. Vielleicht lenkt sie alles in Bahnen, dass es aussieht nach Brexit, aber nach außen nichts passiert ist. Die Übergangsphase bis mindestens Ende 2020 deutet schon darauf hin. Was die britische Regierung macht, ist alles Show. Jeder weiß: Da werden unzufriedene Bürger mit einer Show befriedigt. Wir sitzen in der größten Show der letzten 50 Jahre. Und die Darsteller sind Trump, May, Kurz …

Offensichtlich geht es dabei nicht um die wahren Probleme.

Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis die Menschen erkennen: Ach so, da wird ja Musical gespielt.

Tragödie oder Komödie?

Definitiv eine Boulevardtragödie. Bis jetzt. Aber sie hat vielleicht ein Happy End. Ich glaube, die Leute unterschätzen den Wert der EU für Europa. Trotz aller Missstände und Dummheiten, die passieren, war die Entscheidung richtig, dass die Nationen zusammenkommen, um Probleme gemeinsam zu lösen. Es dauert länger, alle sind unzufrieden, weil’s ein Kompromiss ist. Aber wir hauen uns nicht mehr in die Goschen.

Ein großer Fortschritt in der europäischen Geschichte.

Genau. In einer Zeit, in der durch die Erfahrung Bestätigtes nichts mehr zählt und nur mehr die Emotion entscheidet, kann man sich Dinge auch nur mit der Emotion erklären. De facto gibt’s nichts Dümmeres als den Brexit. Man muss wie in einem Beziehungsstreit mit der Emotion aufhören, um wieder zur Vernunft zu kommen.

Und wie könnte „ Versöhnungssex“ zwischen Britannien und der EU aussehen?

Darüber werde ich am besten mit John Cleese von Monty Python reden.