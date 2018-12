Bye Bye Love: Wie prominente Österreicher den Brexit sehen

Andreas Kronthaler, Modeschöpfer

„Ich finde die EU ohne England weniger super, und ich finde auch England ohne die EU weniger gut. Meiner Meinung nach gehören wir zusammen, und der Brexit schadet dieser Gemeinschaft“, ist Andreas Kronthaler überzeugt. Und er präzisiert: „Ich habe Bedenken im Bezug auf die großen Probleme der Zukunft, die zusammen gelöst werden sollten. Hier denke ich vor allem an die Natur und die Umwelt.“ Über diese Themen spricht er fast täglich mit Vivienne Westwood, mit der er seit 26 Jahren verheiratet ist. Nicht über den Brexit. „Das wäre verschwendete Zeit und Energie. Natürlich wird in der Stadt wahnsinnig viel darüber geredet. Das geht einem richtig auf die Nerven.“

Bei Vivienne Westwood hat der inzwischen international gefeierte Modeschöpfer an der Universität für angewandte Kunst in Wien studiert. Ihretwegen ist der Tiroler nach London übersiedelt. Und schwärmt jetzt: „Ich liebe London. Es ist so eine super Stadt mit einer unvergleichlichen Kultur, und sie hat noch immer diese Weltoffenheit. In den fast 30 Jahren, die ich jetzt da bin, hab ich mitgekriegt, wie das Land von der Zuwanderung profitiert hat. Hier kann ich das, was ich mache, am besten machen.“ Außer es geht um die Produktion. Denn: „80 Prozent unserer Mode wird in Italien hergestellt.“

Als der KURIER ihn am Telefon erreicht, fährt Andreas Kronthaler gerade nach Hause: „Wir wohnen ja in Battersea im Südwesten von London. Mit dem Rad durch die Stadt zu fahren, ist so inspirierend. Ich freue mich jedes Mal auf gewisse Ecken und Geschäfte, an denen ich vorbeifahre. Das gibt mir so viel Energie.“