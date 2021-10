Neuer Corona-Rekord in Russland: Über 1.000 Tote pro Tag

Seit Wochen sind die Corona-Todeszahlen in Russland auf einem neuen Höchststand: Die offizielle Statistik wies am Dienstag mit 1.015 Corona-Toten innerhalb eines Tages so. Das sind so viele Sterbefälle wie nie zuvor. Zudem gab es 33.740 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Mehrere Regionen haben bereits Beschränkungen eingeführt ein, darunter St. Petersburg.

Nun hat die auch die Hauptstadt Moskau neue Beschränkungen eingeführt: Ungeimpfte Menschen über 60 Jahre und Moskauer mit chronischen Erkrankungen müssen ab kommendem Montag für vier Monate zu Hause bleiben, schrieb Bürgermeister Sergej Sobjanin am Dienstag in seinem Blog. In dieser Zeit müssen zudem mindestens 30 Prozent der Mitarbeiter in Betrieben ins Home-Office wechseln.