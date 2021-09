Neue Plagiatsvorwürfe gegen Annalena Baerbock pünktlich vor der Wahl

Auch wenige Tage vor der Wahl wird es um die Grüne Kandidatin und ihre möglichen Plagiate nicht ruhig. Wie der selbsternannte Plagiatsjäger Stefan Weber am Mittwoch auf seiner Homepage bekannt gab, habe er weitere Stellen gefunden, in denen Baerbock von anderen Autoren abgekupfert haben könnte.

"Mindestens seit 2008" soll Annalena Baerbock bei ihren Reden und Online-Texten mit Plagiaten "arbeiten", so der Blogeintrag von Weber. Er will 38 neue Stellen gefunden haben. Die Grüne Kandidatin wende "dieselbe quellenunkritische Arbeitstechnik wie in ihrem Buch" an. Quellen sind demnach nicht nur Wikipedia und die taz, sondern auch der CDU-Politiker Klaus Töpfer.