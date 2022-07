Die zur nationalpopulistischen Lega gehörenden Präsidenten der Regionen Lombardei, Veneto und Friaul Julisch-Venetien sowie 1.000 Bürgermeister verschiedenster Parteien unterschrieben ein Bittgesuch an den Premier.

In einem Interview erklärte der linksliberale Bürgermeister von Turin, Stefano Lo Russo, warum er sich an der Aktion beteiligt hat: „Wer eine Gemeinde oder Stadt verwaltet, ist sich bewusst, was diese Krise jetzt und für die Zukunft bedeutet.“

Wirtschaftskrise droht

Lo Russo weist auf die horrenden Energiekosten und die Inflation hin, auf die Pandemie und natürlich auf den Krieg in der Ukraine. Er fürchtet auch um die Milliarden aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der EU. „Wir müssen bis Ende des Jahres zig Projekte fertigstellen und rechtzeitig in Brüssel abgeben“, warnt er. Sonst würde die nächste Tranche von 22 Milliarden Euro aus dem Fonds nicht ausgezahlt.