Fünf Sterne lassen Draghi fallen

Was hat die Fünf-Sterne-Bewegung zu diesem Schritt gebracht? Die internationale Lage könnte nicht schwieriger sein: Krieg in der Ukraine; Russlands Entschluss, die Gaslieferungen Schritt für Schritt zu kappen; die noch um sich greifende Pandemie und die steigende Inflation. In Italien liegt sie aktuell bei 8,5 Prozent, die Covid-Infektionszahlen steigen rapide, die Dürre zwingt die Landwirtschaft in die Knie. Italien ist auf die knapp 200 Milliarden EU-Wiederaufbaugelder aus dem Next Generation Fonds angewiesen, die Regierungskrise versetzt jedoch Brüssel und die Finanzmärkte in Alarm. Gestern hat die Mailänder Börse ein Minus von 3,85 Prozent verzeichnet.

Der Vorsitzende der Fünf-Sterne-Bewegung und ehemalige Premier Giuseppe Conte wehrt sich gegen den Vorwurf der Unverantwortlichkeit und wird nicht müde zu wiederholen: „Uns geht es einzig und alleine um das Wohl der Bürger.“ Nicht alle nehmen ihm das aber ab.