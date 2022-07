„Besorgte Verwunderung“: Brüssel hofft auf ein Umdenken Mario Draghis

Letzteres hängt davon ab, ob sich bis dahin die jetzigen Koalitionsparteien doch noch zusammenraufen.

Die Italiener sind sprachlos und blicken wie immer in solchen Fällen zum Colle, wie der Sitz des Staatsoberhaupts hier genannt wird. Ohne die politische Erfahrung des 80-jährigen Mattarella, der während dieser Legislaturperiode schon mehrmals in das politische Chaos eingreifen musste und sogar ein zweites Mandat annahm, um die Stabilität der Regierung zu sichern, wäre das Land innen- und außenpolitisch sowie wirtschaftlich verloren, denkt die Mehrheit der Bürger. Also hofft man nicht nur in Italien, sondern auch im Ausland, dass es Mattarella wieder einmal richtet.