Mattarella und Draghi, oder: Zwei Routiniers als Retter Italiens

Mattarella und Draghi, eine bessere Konstellation hätte sich Italien im Moment nicht wünschen können. Jetzt heißt es aber zu sputen. Denn nächstes Jahr im Frühling sind Parlamentswahlen angesagt. Draghi ist sich dessen bewusst, und da er die Parteien aus der Sackgasse geholt hat, wird er, anders als in den vergangenen Wochen, Verzögerungen nicht mehr dulden. Für diese Woche hat er zwei Ministerkonferenzen einberufen. Dabei geht es um weitere Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Ab heute gilt außerdem für alle, die das 50. Lebensjahr überschritten haben, die Impfpflicht und es bleibt die Maskenpflicht im Freien. Am Donnerstagnachmittag wird Mattarella im Rahmen seiner zweiten Angelobung eine Rede halten. Es wird interessant sein zu hören, was er der Nation und den Parteien zu sagen hat.