Italiener sammelt Musik aus der Hölle der KZ-Lager

Viele Werke wurden gerettet, weil sie noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht wurden. So die Oper von Viktor Josef Ullmann "Der Kaiser von Atlantis oder Die Tod-Verweigerung". Kurz bevor er im Oktober 1944 von Theresienstadt nach Birkenau verlegt wurde und dort in der Gaskammer umkam, hatte Ullmann sie dem KZ-Bibliothekar Emil Utiz anvertraut. Dieser händigte sie nach der Befreiung Hans Günther Adler aus, dem Vorsitzenden des Judenrats in Theresienstadt.

Noten auf Klopapier

Lotoro schreibt von Konzerten in den KZs, von Bunten Abenden und der Lagerkapelle des Auschwitz Stammlagers I. "Ich weiß, der Begriff Freizeitgestaltung klingt in diesem Umfeld paradox, gehörte aber für die Nazis zur ordentlichen Lagerverwaltung", erklärt Lotoro. "Und zwar aus zweckgebundenen Gründen: Die Häftlinge brauchten ein Ventil, ansonsten wäre es, wie in Treblinka im August 1943 und ein paar Monate später in Sobibór, zu blutigen Aufständen gekommen." In manchen Fällen genossen die Musiker sogar eine Sonderbehandlung, waren oft von Schwerarbeit verschont.

Die meisten aber komponierten versteckt, schrieben, wenn sie nichts anderes hatten, auch auf Toilettenpapier. "Im Lager half uns der Gesang (...) zu überleben und den Weg der Rettung zu finden", schrieb etwa der Geigenspieler Jerzy Rajgrodzki, dem die Flucht aus Treblinka gelang.