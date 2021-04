"KZ Buchenwald steht für Barbarei der Nazis"

Beunruhigend bleibe dieser Ort ganz in der Nähe der Stadt von Goethe und Schiller bis heute, sagte der Bundespräsident. Er stehe für das Nebeneinander von Hochkultur und Barbarei in der deutschen Geschichte. Es sei nicht allein die Zahl der Toten, „es sind die Umstände, unter denen Menschen in Buchenwald entrechtet und ausgebeutet, gequält und getötet worden sind, die den Schrecken dieses Ortes ausmachen. Es ist die Umkehr aller Werte, die Perversion des Rechts, der Moral und der Menschlichkeit.“

Und es sei die Auswahl des Ortes, die Nachbarschaft zu Weimar, einer Stadt, die einen Namen in der Welt habe und verbunden sei mit der ersten demokratischen Verfassung in Deutschland.

Er sei dankbar dafür, dass viele Menschen heute dazu beitrügen, dass das Geschehene nicht vergessen werde, so Steinmeier. Das gelte insbesondere für die Zeitzeugen aus aller Welt, „die das schmerzhafte Erinnern auf sich nehmen und uns dadurch ein Vermächtnis hinterlassen“.