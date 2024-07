14 Regierungen in 16 Jahren: Keine Berührungsängste mit Kommunisten in Nepal

Brüchige Allianzen

Trotz ihrer ideologischen Nähe schafften es die beiden Parteien in der Vergangenheit nicht, eine beständige Allianz zu schmieden; es scheiterte stets an der Machtübergabe: In Nepal ist es nicht unüblich, dass Koalitionen ein Rotationsprinzip vereinbaren, und der Premierministerposten nach einiger Zeit an den Koalitionspartner übergeht. Diese Vereinbarungen werden jedoch selten eingehalten, stattdessen Koalitionen neu gebildet.

Dass sich die Kommunisten in Nepal so lange an der Macht halten, hat vor allem mit ihrem erfolgreichen Kampf gegen die Monarchie zu tun: Der Himalaya-Staat wurde erst 2008 zu einer demokratischen Republik, nachdem sich die Maoisten einen ein Jahrzehnt dauernden Bürgerkrieg gegen die jahrhundertealte Hindu-Monarchie geliefert hatten.

Sowohl Oli als auch Dahal waren harte Monarchie-Gegner, Dahal Anführer des Kampfes, Oli saß in seinen 20ern deswegen 14 Jahre lang im Gefängnis.

Machtgier sorgt für Unzufriedenheit in Bevölkerung

Doch bei den letzten Wahlen verloren die kommunistischen Großparteien an Stimmen, sie sehen sich neben Vorwürfen der Machtgier auch mit Beschuldigungen der Korruption konfrontiert.

Die Kosten für die politische Instabilität zahlt wie so oft die Bevölkerung: soziale Unruhen, wenig Arbeit, große Abwanderung – 2023 verließen schätzungsweise 1,6 Millionen Nepalesen das Land. Einige Tausende davon kämpfen Berichten zufolge illegal für die russische Armee in der Ukraine. Auch der Tourismus leidet trotz Nepals UNESCO-Welterbestätten wegen der teilweise maroden Infrastruktur im Land.