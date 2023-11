Erdbeben in Nepal: Mindestens 157 Tote und 170 Verletzte

Mehr als 200 Österreicher in Nepal reiseregistriert

Dem Außenministerium in Wien lagen keine Berichte vor, wonach Österreicherinnen oder Österreicher von dem Erdbeben in Nepal betroffen sind, hieß es am Samstagvormittag. Mehr als 200 Personen aus Österreich seien jedoch derzeit in Nepal reiseregistriert.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS lag das Epizentrum des Bebens in einer Tiefe von 18 Kilometern unter der Erdoberfläche in 42 Kilometern Entfernung von der Stadt Jumla, unweit der Grenze zur chinesischen Region Tibet.

