Nehammer bei Macron: Boxen ist nicht ihre einzige Gemeinsamkeit

Und so überraschte der „liebe Karl“, wie ihn Macron am Donnerstag herzlich in Paris begrüßte, mit einem besonderen Mitbringsel: einem Paar Boxhandschuhe – in 12-Unzen-Größe, wie sie beim olympischen Boxen verwendet werden. Eine Anspielung nicht nur auf die bevorstehenden Olympischen Spiele in der französischen Hauptstadt, sondern auch auf jenes Foto, auf dem sich Macron vor kurzem beim Boxtraining und mit gewaltigem Bizeps hatte ablichten lassen.