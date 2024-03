Waffen, Geld und große Egos: Zwischen Scholz und Macron geht nichts mehr

Und das in einem weltpolitischen Umfeld, das Einheit und Entscheidungen von der EU-Zentralachse Paris-Berlin verlangt. Nach mehr als zwei Jahren Krieg in der Ukraine gehen dem Land Waffen und Munition aus – und Europas politisches Führungspersonal diskutiert seit Monaten, wie man die besorgen könnte. Fünf Milliarden schwer ist der für diese Zwecke geschaffene Hilfsfonds. Klingt nach viel Geld, ist aber vor allem ein Produkt recht kleinlichen gegenseitigen Aufrechnens. Der Rechenkönig: Olaf Scholz.

Politischer Theaterdonner, der aber zeigt, wie geladen die Stimmung zwischen Berlin und Paris ist. Wenn der Präsident am Freitag beim Berliner Kanzleramt vorfährt, wird die Begrüßung durch den Hausherren kühl ausfallen. Nicht nur weil der nüchterne Hamburger Scholz grundsätzlich nicht zu Herzlichkeiten neigt, sondern weil zwischen den beiden derzeit außer Misstönen so gut wie gar nichts ausgetauscht wird.

Deutschland hat in großer Menge Kriegsmaterial, etwa den Panzer Leopard 2, in die Ukraine geliefert. Das alles will man jetzt eingepreist bekommen. Deutschland käme damit ohne weiteres Geld für die Ukraine davon. Das hilft zwar dort wenig, aber dafür dem gerade erst mühselig geflickten deutschen Budget.

Dort bietet der Kanzler reichlich Angriffsfläche. Seit Monaten verweigert er die Lieferung von Marschflugkörpern deutscher Bauart an die Ukraine. Die müssten von deutschen Soldaten vor Ort startklar gemacht werden – und deutsche Soldaten in der Ukraine wären für Putin der perfekte Beweis für seine These, das Russland gegen den gesamten Westen kämpfe.

Schuldenstreit

Milliarden für die Ukraine, aber auch für das auf einmal dringende Aufrüsten in ganz Europa, müssen beschafft werden. Frankreich gibt sich wie immer großzügig, will – wie schon in der Corona-Pandemie - gemeinsame europäische Schulden aufnehmen. In Deutschland n will man davon nichts wissen. Die alte Rolle als Sparmeister Europas beherrscht auch die aktuelle Regierung in Berlin.

Zwei übergroße Egos

Es gibt also reichlich Konflikte aus dem Weg zu räumen, bei diesem Treffen in Berlin. Die beiden ziemlich großen Egos am Verhandlungstisch trennen aber nicht nur Waffen und Milliarden, sondern auch grundsätzliche Charaktereigenschaften. Der theatralische, chronisch wortverliebte Franzose und der kühle deutsche Schweigekanzler konnten noch nie so recht miteinander. Donald Tusk, der polnische Premier, der am Freitag ein paar Stunden später zu den zwei dazustößt, wird wohl sehr dicke Luft im Kanzleramt atmen.