"Nawalny"-App mit Beginn der Russland-Wahl aus Systemen gestrichen

In Russland öffneten heute Früh die Wahllokale. Bis einschließlich Sonntag sind rund 110 Millionen Wahlberechtigte in Russland aufgerufen, neue Abgeordnete ins Parlament (Duma) zu wählen. Die Kremlpartei Einiges Russland will ihre absolute Mehrheit verteidigen. In vielen Regionen werden zudem zeitgleich Regional- und Stadtparlamente gewählt.

Mit einer "Smart Voting"-Kampagne versucht die Opposition, der Übermacht der Kremlpartei entgegen wirken zu können. Indem man sich in den jeweiligen Wahlkreisen immer hinter einem gemeinsamen Kandidaten vereinigt, will man ein Aufsplittern der Oppositionsstimmen verhindern. Eine App namens "Nawalny", benannt nach dem inhaftierten Kremlkritiker Alexej Nawalny, sollte bei der Auswahl des Kandidaten helfen.