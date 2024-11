Was hinter Edtstadlers Rückzug stecken könnte

Und nun kommt dem Kanzler eine seiner profiliertesten Ministerinnen abhanden. Wie in Teilen der Sonntag-Ausgabe berichtet, will EU- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler nicht mehr der künftigen Regierung angehören, sondern in ihrer Heimat Salzburg Anwältin werden.

Sehr wohl bleibt die gelernte Juristin aber – im Interesse Salzburgs, wie sie betont – im Parlament, weiters im ÖVP-Verhandlerteam für die anstehenden Koalitionsgespräche.

Er sei am Samstag von Edtstadler über ihren Schritt informiert worden, so der Kanzler in einer knappen Stellungnahme auf X, in der er sich für ihren „großen Einsatz“ bedankt.