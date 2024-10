ÖVP-Mann Engelberg hält Nehammer für Fehlbesetzung

Martin Engelberg ist für die ÖVP seit 2017 im Nationalrat gesessen. Bei der Nationalratswahl am 29. September kandidierte er auf einem aussichtslosen Listenplatz, dementsprechend pausiert die bundespolitische Karriere des 64-Jährigen.

Auf Puls24 übt der Ex-ÖVP-Abgeordnete stattdessen nun Kritik an der eigenen Partei – insbesondere an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). "Jedenfalls wär mir lieber gewesen, die ÖVP hätte sich inhaltlich, als auch persönlich anders aufgestellt und die Chance wahrgenommen, doch wieder Erster zu werden", sagt Engelberg in einem Ausschnitt der Talkrunde "Pro & Contra". Die gesamte Folge wird Mittwochabend ausgestrahlt.